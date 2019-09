Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, a tenu une série d’entretiens bilatéraux avec ses homologues de plusieurs pays, en marge du débat général de la 74ème session de l’Assemblée générale des Nations-Unies, qui se tient cette semaine à New York.

Et parmi ces entretiens, figure celui avec le ministre des Affaires étrangères des Emirats Arabes Unis, Sheikh Abdullah Bin Zayed al Nahyane, qui a permis d' »examiner les moyens de renforcer davantage la coopération bilatérale, et d’évoquer une multitude de questions d’intérêt commun et régional ».