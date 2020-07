La Juventus a décroché dimanche un neuvième titre consécutif de championne d’Italie, le 36è en tout, grâce à sa victoire 2-0 à domicile contre la Sampdoria de Gênes lors de la 36ème journée de Serie A.

A deux journées de la fin du championnat, le club turinois compte sept points d’avance sur l’Inter Milan, deuxième, et ne peut donc plus être rejoint. Ce scudetto est le premier décroché sous les ordres de Maurizio Sarri, qui prolonge l’incroyable série initiée par Antonio Conte (trois titres) et poursuivie par Massimiliano Allegri (cinq sacres).