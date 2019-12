Lors de sa soirée-hommage au Festival International du Film de Marrakech, Robert Redford a exprimé ses vifs remerciements au Roi Mohammed VI et au Prince Moulay Rachid pour cette belle distinction et l’accueil chaleureux qui lui a été réservé par le Royaume.

« J’ai vraiment de la chance d’être présent parmi vous aujourd’hui à Marrakech. C’est un réel honneur et plaisir », s’est-il réjoui, exprimant son immense joie de retourner à Marrakech, la ville dans laquelle il avait tourné un film en 2001. « J’ai une relation spéciale avec le Maroc. J’admire énormément sa diversité, sa richesse, sa culture et ses traditions », s’est-il félicité, ajoutant que « puisque tout est basé sur le feeling, je vous dis que je me sens très bien d’être ici ».