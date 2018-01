Infomédiaire Maroc – Le gouvernement a consacré hier une séance à l’examen des propositions de loi qui lui sont soumises et ce, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi organique n°065.13 relative à l’organisation et à la conduite des travaux du gouvernement et au statut de ses membres, qui dispose que “le gouvernement consacre une séance par mois, au moins, pour examiner les propositions de loi émanant des membres du Parlement appartenant à la majorité et à l’opposition et arrêter leur position à leur sujet”.

Ainsi, le nombre des propositions de loi, soumises au gouvernement par les 2 chambres du Parlement, a atteint 99 textes, dont 3 ont été retirés, tandis que le comité technique en a examiné 61. Le gouvernement a examiné 41 propositions et a reporté le reste à une prochaine réunion.

Rédaction Infomédiaire