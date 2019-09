La République du Guatemala a exprimé ce vendredi son appui à une solution pour le différend autour du Sahara qui respecte la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.

« Le gouvernement de la République du Guatemala appuie les efforts du Maroc en faveur de la recherche d’une solution politique pour résoudre ce différend régional et considère que l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume du Maroc en 2007 constitue la base réaliste, crédible et sérieuse pour parvenir à un résultat négocié entre les parties, dans le cadre du respect de l’intégrité territoriale du Maroc et de sa souveraineté nationale », a affirmé le vice-ministre des Relations extérieures du Guatemala, Luis Fernando Carranza Cifuentes, lors d’un point de presse conjoint à Rabat à l’issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.