La Brigade nationale des douanes (BND) a perquisitionné, ce jeudi en coordination avec les services de l’Administration Centrale et sous la supervision du Parquet, un entrepôt secret situé à Ain Atiq exploité pour la fabrication de sacs en plastique prohibés en vertu de la loi n°77.15 interdisant la fabrication, l’importation, l’exportation, la commercialisation et l’utilisation des sacs en plastique.

L’opération de perquisition s’est soldée par la saisie de quatre machines dédiées à la production et à la découpe du plastique et d’une quantité totale de 1 200 kg de marchandises prohibées (sacs plastiques) destinées au marché local, indique un communiqué l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII).