Le Maroc et l’Italie ont signé, ce vendredi à Rabat, une déclaration de partenariat stratégique multidimensionnel construit sur la conscience commune que « les deux parties constituent l’une pour l’autre des partenaires clés dans la gestion des défis régionaux et internationaux ». Dans cette déclaration, l’Italie et le Maroc expriment leur détermination « à agir conjointement pour préserver et consolider le niveau atteint des relations, étant convaincus que le développement des relations bilatérales répond aux intérêts des deux Pays et contribue au progrès et à la prospérité des deux peuples, et s’engagent à donner un nouvel élan au dialogue politique dans toutes ses dimensions en vue de répondre aux besoins de stabilité et de paix régionale et internationale ». Le partenariat stratégique multidimensionnel a aussi pour objectif de consolider les relations économiques, commerciales et financières, notamment à travers la participation des opérateurs économiques, ainsi que les opportunités de croissance dans tous les domaines d’intérêt mutuel, y compris les secteurs d’activité énergétique, maritime, industriel et de l’infrastructure. Il s’agit également de saisir les opportunités de la coopération triangulaire impliquant les autres partenaires africains et de renforcer la coopération dans les domaines de la culture, l’éducation, la formation, la recherche et le développement durable… Infomédiaire Maroc vous propose de lire l’intégralité de la Déclaration.