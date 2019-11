Des Wissams royaux ont été remis, à Rabat, à 225 fonctionnaires relevant des directions centrales du ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau au titre de l’année 2018. Ainsi, un fonctionnaire a été décoré du Wissam du Trône (Al-Arch) au grade d’officier, un autre a reçu le Wissam du Trône au grade de chevalier et 14 autres fonctionnaires ont été décorés du Wissam de mérite national de classe exceptionnelle. Il a été également procédé à la décoration de 50 fonctionnaires du Wissam de mérite national de première classe et de 159 fonctionnaires relevant des différents services et offices placés sous la tutelle du ministère du Wissam de mérite national de deuxième classe.