Infomediaire Maroc – Intervenant hier à l’ouverture de la 3ème édition du Sommet africain sur les infrastructures résilientes au climat (Africa Climate Resilient Infrastructure Summit – « ACRIS III »), organisée les 27 et 28 février à Marrakech, le ministre de l’Énergie, des mines et du développement durable, Aziz Rebbah, a indiqué que le Maroc est devenu un modèle d’étude pour de nombreux pays africains, en raison de son expérience, son engagement et la mise en œuvre, depuis des décennies, de ses projets et stratégies en matière de protection de l’environnement.

A ce titre, il a ajouté que le Royaume a reçu plusieurs demandes pour créer et renforcer ses partenariats avec divers pays africains et institutions internationales.

Rédaction Infomediaire.