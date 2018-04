Infomédiaire Maroc – Le Maroc a été officiellement désigné pour accueillir l’édition 2021 des Assemblées Annuelles du Groupe de la Banque Mondiale (GBM) et du Fonds Monétaire International (FMI) et ce, au terme d’un long processus d’évaluation des candidatures présentées initialement par 13 pays, a annoncé hier le ministère de l’Economie et des Finances.

Cette désignation, la 2ème pour le continent africain depuis 1973, coïncide avec le 60ème anniversaire de l’adhésion du Royaume à ces 2 institutions le 25 avril 1958 et vient consacrer la confiance du GBM et du FMI dans la capacité du Maroc à réussir l’organisation d’événements d’envergure mondiale, a souligné le ministère dans un communiqué.

L’édition 2021, qui se déroulera dans la ville de Marrakech, devrait réunir plus de 14 000 personnalités dont les ministres des Finances et les Gouverneurs des Banques Centrales de 189 pays membres de ces institutions ainsi que des représentants du secteur privé, des ONG, et du milieu universitaire.

