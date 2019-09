Un portail web baptisé “Startup Hub” permettant la dématérialisation du traitement des demandes des entreprises opérant dans le domaine des NTIC et souhaitant avoir le label de « Jeunes entreprises innovantes » afin de bénéficier de la mesure d’octroi des cartes de paiement internationales instruite par l’Office des changes, a été lancé ce mercredi à Rabat.

Cette plateforme, dont la cérémonie de lancement officiel a été présidée par le ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, a été mise en place par l’Agence de développement du digital (ADD) en partenariat avec l’Office des changes, l’OMPIC, la CCG, la CGEM, l’APEBI et le GPBM.

A travers cette plateforme accessible, via le lien www.startuphub.ma, les jeunes entreprises innovantes bénéficiaires et répertoriées au niveau de ce portail, auront la possibilité de régler en devises des services importés en lien avec leurs activités à hauteur de 500 000 dirhams par année civile.