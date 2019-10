Le président rwandais Paul Kagame a confirmé sa présence en guest star à la World Policy Conference (WPC), prévue du 12 au 14 octobre à Marrakech, rapporte la presse rwandaise.

Pour rappel, cet évènement est coorganisé par et le Policy Center for the New South, think-tank du Groupe OCP, et l’Institut français des relations internationales (IFRI).