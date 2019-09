Le milliardaire américain d’origine marocaine, Marc Lasry, fêtera ses 60 ans vendredi et samedi prochain à l’hôtel Mamounia de Marrakech en présence de plusieurs personnalités et stars, dont l’ex président Américain Bill Clinton et son épouse Hillary.

Et selon ‘‘Les ECO’’, qui cite des sources concordantes, les responsables sécuritaires de la ville enchaînent les réunions afin que la citée ocre soit prête pour organiser avec succès la cérémonie.

A noter que plus de 300 personnalités du monde de la finance et de la politique de différentes nationalités devront prendre part à cet anniversaire.