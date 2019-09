– Golf : Salwa Bakri (chez les femmes) et Othman Raouzi (chez les hommes) ont remporté les Championnats du Maroc, en match-play, qui se sont déroulés dimanche dernier au Mazagan Beach and Golf Resort.

– Football : La sélection marocaine a gagné deux places au dernier classement FIFA, publié ce jeudi, pointant désormais à la 39ème position mondiale et à la 5ème place au niveau continental.

– Golf : Le PGA TOUR Champions et l’Association du trophée Hassan II (ATH) ont conclu un partenariat de cinq ans pour amener le circuit professionnel masculin organisé par le PGA Tour au Maroc, une 1ère en Afrique.

– Sports automobiles : Le double champion du monde de F1 (2005, 2006), l’Espagnol Fernando Alonso, prendra part à la prochaine édition du Rallye du Maroc qui se tiendra du 3 au 9 octobre prochain.

– Haltérophilie : L’Egypte a été suspendue par la Fédération internationale pour des cas de dopage et ne participera pas aux Championnats du monde en Thaïlande.

– Football : La sélection marocaine affrontera ses homologues, libyenne et gabonaise, en matchs amicaux, les 11 et 15 octobre.

– Natation : Une Américaine, survivante d’un cancer du sein, est devenue la première personne à avoir traversé la Manche à la nage 4 fois d’affilée, une performance de 54 heures.

– Surf : Lors des mondiaux qui se déroule au Japon, Ramzi Boukhiam est devenu le premier sportif marocain à se qualifier pour les Jeux Olympiques 2020, et ce grâce à sa victoire lors de la 5ème manche où il a terminé en tête avec un total de 14,50 points.

– Cyclisme : Primoz Roglic est devenu le premier Slovène vainqueur d’un grand Tour cycliste en remportant, la Vuelta 2019 (Tour d’Espagne).

– Football : L’ancien international français Youri Djorkaeff a été nommé à la tête de la Fondation Fifa, créée en 2018 et qui mène des programmes sociaux dans le monde et aide à la reconstruction d’infrastructures sportives.

– Golf : Joaquin Niemann est devenu, dimanche dernier, le premier Chilien à s’imposer sur le circuit nord-américain de golf (PGA) en remportant avec brio et six coups d’avance le Greenbrier Classic, sur le parcours de White Sulphur Springs (Virginie occidentale).

– Football : Le Stade d’Honneur de la ville d’Oujda, qui a connu pendant plusieurs mois d’importants travaux de mise à niveau, est désormais prêt pour accueillir les matchs du MCO au titre de la saison 2019-2020.

– Tennis : La sélection nationale marocaine a remporté le championnat d’Afrique des moins de 14 ans, organisé du 9 au 14 septembre au club de la Marsa (Banlieue de Tunis) par la Confédération Africaine de Tennis.

– Football : Lors de la victoire 3-0 de l’Ajax sur Lille en Ligue des Champions, l’international marocain Hakim Ziyech a sorti le grand jeu avec sa technique et ses accélérations qui ont constamment mis à mal ses adversaires directs.

– Basketball : Les Espagnols sont devenus champions du monde, pour la deuxième fois de leur histoire, en battant l’Argentine 95 à 75 en finale à Pékin.

– Football : Le Brésil va disputer 2 matchs amicaux contre le Sénégal le 10 et le Nigéria le 13 octobre, a annoncé la Fédération brésilienne de football.

– Taekwondo : La Marocaine Nada Laaraj a remporté la médaille d’argent dans la catégorie des moins de 57kg, dans le cadre des compétitions du Grand Prix qui se s’est tenu à Chiba au Japon.

– Football : Le comité directeur de la FRMF a vu, cette semaine, l’adhésion des présidents des clubs de l’IRT, Abdelhamid Aberchan, du MCO, Mohammed Houar, de l’OCK, Nizar Souktani, et du président de la Ligue du Gharb, Hakim Doumou.

– Football : Les joueurs Ayoub El Kaabi et Mahmoud Benhalib manqueront le match aller du dernier tour des éliminatoires de la 5ème édition du championnat d’Afrique des Nations des Joueurs locaux (CHAN 2020) que le onze national disputera samedi face à l’Algérie.

– Football : Saidi Naciri, président du Wydad Athletic Club, a été réélu, à l’unanimité, à la tête de la Ligue nationale du football professionnel, lors d’une Assemblée générale élective tenue à Skhirat.

– Football : L’équipe nationale des moins de 23 ans (U23) prendra part à la deuxième Coupe des nations de l’Union des Fédérations Ouest-Africaines (UFOA), qui se déroulera du 28 septembre au 13 octobre prochain dans la ville sénégalaise de Thiès (70 km à l’Est de Dakar).

– Football : Jamal Snoussi a été réélu, à l’unanimité, à la tête de la Ligue nationale du football amateur pour un deuxième mandat, lors de l’Assemblée générale élective tenue à Skhirat.

– Football : Le Français Didier Six a été nommé nouveau sélectionneur de la Guinée en remplacement du Belge Paul Put limogé après une piètre prestation à la Coupe d’Afrique des nations CAN 2019.

– Football : L’ancien international Didier Drogba a insinué qu’il se portrait candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne (FIF).

– Football : Les états financiers de la FRMF au titre de la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 font état de recettes s’élevant à plus de 826,4 millions de dirhams (MDH) et de dépenses de plus de 826,3 MDH.