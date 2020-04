Redal a entrepris des actions et des solutions alternatives pour préserver la santé et la sécurité de ses clients et de ses collaborateurs tout en assurant la continuité et la qualité du service durant la pandémie du Covid-19, indique un communiqué de la société, qui précise qu’il s’agit de la suspension des tournées de releveurs et de distribution de factures.

Dans son communiqué, Redal indique que suite à la situation actuelle que vit le Maroc, il a été décidé de suspendre les tournées de releveurs pour éviter tout risque de pandémie et ce conformément aux décisions des autorités, notant que cette décision a pris effet à compter du lundi 23 mars.

Le communiqué précise que la lecture du mois de mars a été faite, faisant savoir que la prochaine facture sera donc calculée sur une consommation réelle, alors que celle du mois d’avril sera faite à partir d’une estimation.

Suite à la décision de suspension de la lecture, l’estimation se fera sur la base de la consommation moyenne habituelle de chaque client, poursuit Redal qui explique qu’elle procédera à une régularisation qui tiendra compte de la consommation réelle de chaque client, quand elle pourra reprendre les lectures des compteurs.

En plus, la société offre la possibilité à ses clients d’effectuer eux-mêmes la relève des index de leurs compteurs et de les communiquer en appelant son centre service client Allo Redal (0537 20 20 80) ou via l’espace client sur l’agence en ligne (redal.ma).