Le ministre du Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, a annoncé que l’exemplaire du « Mouataâ Al Imam Malik » que le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, avait ordonné, en 2004, au Conseil Supérieur des Oulémas de réaliser et qui a été présenté au Souverain en 2013, a été traduit en langue anglaise grâce à une collaboration entre le Conseil Supérieur des Oulémas et l’Université Al Akhawayn, notant que cette version en anglais sera publiée incessamment dans le cadre des publications de la célèbre Université Harvard.