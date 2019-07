Après la ligne Marrakech-Manchester, Thomas Cook Airlines lancera à partir du 1er novembre prochain une liaison aérienne entre l’aéroport Londres Gatwick et Marrakech. Les vols aller et retour seront opérés deux fois par semaine, mardi et vendredi, à bord d’un Airbus A321 d’une capacité de 221 passagers. A noter que la compagnie sera notamment en concurrence avec Air Arabia Maroc, Easyjet et Ryanair sur cette ligne.