Les travaux de réalisation d’une trémie, passage souterrain, au carrefour Ghandi, induisent des aspects techniques et de sécurité des voyageurs qui imposent la fermeture provisoire de l’exploitation d’une partie de la ligne T2 du tramway : les 9 stations situées entre les stations Derb Ghallef et Ain Diab, et ce du 20 juillet au 5 août 2019, indique Casa Transport dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc.

L’exploitation de ce tronçon reprendra le 5 Août 2019. La ligne T1 et le reste de la ligne T2, de la station de correspondance Anoual au terminus Sidi Bernoussi ne sont pas impactés par cette mesure.

En effet, ces travaux menés par Casa Transport maître d’ouvrage délégué, franchiront à cette période un jalon majeur qui consiste à réaliser un pont de soutènement sous la plateforme du tramway, permettant d’intervenir postérieurement pour creuser le passage souterrain.

Afin d’informer l’ensemble des usagers du tramway de la fermeture de ces 9 stations, une campagne d’information-voyageurs est lancée dès le 1er juillet 2019.

Pour assurer l’efficacité de cette campagne et diffuser l’information à la totalité des clients impactés, un dispositif de communication pluri média est prévu. Ce dispositif comprend entre autres, de la radio, du digital, de l’affichage dans les stations et le réseau, ainsi qu’une présence active d’agents d’information dans les stations pendant les 7 jours précédant la coupure.