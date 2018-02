Infomediaire Maroc – Le Fonds International pour la Protection des Animaux (IFAW) organise, durant ce mois de février, en collaboration avec le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification, 2 ateliers de formation au profit des agents douaniers et forestiers au Royaume du Maroc dans les villes de Nador et Tanger.

L’objectif de ces 2 ateliers vise le renforcement des capacités de ces agents pour la lutte contre le commerce illicite des espèces de flore et de faune sauvages, à travers des exposés sur les efforts déployés aux niveaux national et international pour réduire ce phénomène, ainsi que l’expérience internationale dans la lutte contre le commerce illicite de ces espèces, en plus des exercices pratiques dans le domaine de l’inspection et du contrôle, ainsi que des présentations sur la législation nationale et les traités internationaux pertinents.

Rédaction Infomediaire.