Infomediaire Maroc – Les touristes chinois ont été nombreux à choisir le Maroc cette année pour passer leurs vacances de la fête du printemps, période festive marquant le nouvel an chinois, et ce pour découvrir le charme unique qui caractérise le Royaume.

L’agence de presse « Xinhua » rapporte que dans les hôtels et restaurants du Maroc, un grand nombre de touristes chinois sont arrivés, ajoutant que dans la ville ocre, des bus touristiques remplis de touristes chinois étaient visibles pendant toute la période de la fête du printemps.

Et autre la route classique (Casablanca, Marrakech, Fès, Chefchaouen, Tanger et les provinces du Sud), les touristes chinois ont également visité d’autres villes touristiques marocaines telles que Tétouan, Essaouira et Ifrane, relève ‘‘Xinhua’’, précisant que des responsables de tours opérateurs chinois ont affirmé que de plus en plus de touristes chinois souhaitent voyager au Maroc ces dernières années.

Rédaction Infomediaire.