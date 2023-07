FCKNG SERIOUS, organisé par Sabotage Festival, a fermé ses portes la nuit du dimanche après deux jours de performances musicales éblouissantes, de découverte culturelle et de convivialité. Les amateurs de musique électronique ont rejoint cette célébration spectaculaire qui s’est déroulée les 1er et 2 juillet, au cœur de Terra Janna à Marrakech.

L’événement a été marqué par des performances exceptionnelles des stars de l’électro comme Boris BREJCHA, DENIZBUL, Moritz HOFBAUER et CONCIOUS. La première soirée du festival a connu un moment inoubliable avec la performance électrisante de Boris BREJCHA ainsi que par la performance de notre DJ national, B-SHADE, devant plus de 3.500 participants pour la première fois au Maroc.

L’affluence a largement dépassé les attentes avec 3.500 participants venus assister à la première édition du festival. La presse a également honoré l’événement de sa présence, partageant ses impressions enthousiastes et contribuant à l’écho de cet événement unique.

Les organisateurs ont tenu à exprimer leur gratitude envers tous les participants, les artistes, les partenaires et l’équipe dévouée qui ont fait de FCKNG SERIOUS un événement mémorable, et attendent avec impatience de renouveler cette merveilleuse aventure lors de la prochaine édition qui se tiendra en mois de septembre.