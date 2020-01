Une large opération de boisement a été lancée, jeudi dans l’enceinte de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, relevant de l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA) de Fès, avec la participation des étudiants et des cadres de cet établissement universitaire.

Pas moins de 3.600 arbres de différents types devraient être plantés au sein de la faculté de droit, dans l’objectif d’apporter une touche écologique au cadre bâti de l’établissement et créer des espaces verts permettant aux étudiants d’évoluer dans une atmosphère saine et appropriée.

Dans une déclaration à la MAP, le doyen de la faculté de droit de Fès, Mohamed Bouzlafa, a indiqué que cette journée de boisement est la première phase d’une grande opération, au cours de laquelle 3.600 arbres devraient être plantés, formant le vœu de voir l’ensemble des étudiants de la faculté de droit adhérer à cette initiative.

Cette action, dont la deuxième phase sera lancée incessamment, a pour objectif principal de doter la faculté d’espaces verts dignes et susceptibles de contribuer à l’amélioration du cadre d’apprentissage des étudiants, a souligné Bouzlafa, ajoutant que l’opération s’insère dans le sillage du renforcement des efforts déployés auparavant en matière de création des espaces verts.

De son côté, Mohamed Rouijel, de la direction provinciale des Eaux et forêts et de la lutte contre la désertification, a indiqué que cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en application de l’accord de partenariat entre le département des eaux et forêts et le ministère de l’enseignement supérieur.

La direction provinciale des eaux et forêts a mis à la disposition de la faculté de droit de Fès des plantes de différents types, a-t-il dit, ajoutant que le département demeure à la disposition de l’université pour mener à bien ce projet ambitieux.

Selon le projet de développement de l’USMBA de son président, Redouane Mrabet, l’USMBA œuvrera dans l’avenir à obtenir le label international ‘’université verte’’.

Cette certification devra prendre plusieurs années de travail et d’implantation progressive d’un nombre d’étapes.

Parmi les mesures qui seront prises, l’optimisation de l’utilisation de l’électricité en favorisant l’énergie renouvelable, l’aménagement d’espaces verts, l’optimisation et la rationalisation de la consommation d’eau, l’augmentation des mètres linéaires des systèmes d’irrigation installés, le tri des déchets nuisibles à l’environnement et la réduction graduelle de la pollution générée par l’utilisation de produits chimiques