– Toyota : La société d’automobile japonaise a investi 394 millions de dollars dans Joby aviation, une start-up californienne qui développe un aéronef électrique qui servira éventuellement dans un projet de taxi volant, a annoncé jeudi la marque nippone.

– Tesla : Toujours adulée malgré l’arrivée des Model X et Model 3 au catalogue, la Model S prépare sa succession, attendue aux alentours de 2023.

– Allemagne : Les trois constructeurs Volkswagen, BMW et Daimler ont résisté en 2019 à la baisse du marché automobile mondial, profitant de l’appétit des clients pour les SUV avant une année cruciale pour la mobilité électrique.

– BMW : Après la compacte i3 entièrement électrique, qui ne reviendra pas au terme de sa génération actuelle, c’est au tour de la voiture sport i8 à motorisation hybride rechargeable de disparaître, la production de cette dernière devant cesser en avril prochain.

– PSA : La part de marché du Groupe a progressé de + 0,4 point dans la région Moyen Orient – Afrique, avec des immatriculations en hausse de 9 100 véhicules par rapport à 2018.

– Audi : Attendus sur le marché vers la fin du printemps, les nouveaux SQ7 et SQ8 2020 viendront combler un vide dans leur gamme respective et rivaliser directement avec les BMW X5 xDrive50i et X6 xDrive50i.

– Volkswagen : Pour chapeauter la gamme T-Roc, le constructeur allemand propose une version R de 300 ch aux performances impressionnantes.

– Peugeot : Pour surfer sur la vague des crossover, la marque française entreprend de viriliser sa future compacte avec une future Peugeot 308 SUV attendue en 2021.

– Smart : Le 8 janvier dernier, « smart Automobile Co. Ltd. » est née, détenue à 50/50 par Mercedes et par Geely.

– Renault : L’élégant SUV coupé quatre portes low-cost, appelé Arkana et qui est déjà commercialisé en Russie, devrait arriver en France courant 2021.

– Kia : La marque coréenne réalise de très belles performances sur le marché marocain et voit ses ventes augmenter en 2019 (+291,85 %).

– Renault : La nouvelle Clio vient d’être désignée par Euro NCAP comme citadine la plus sûre des modèles testés par l’organisme en 2019.

– Groupe PSA : Christophe Mandon a été nommé depuis le 02 janvier 2020, Senior Vice-President Ventes et Marketing & Après Ventes, pour la Région Moyen-Orient et Afrique.

– BMW : Le constructeur allemand s’est donné pour objectif d’avoir plus d’un million de véhicules à traction électrique sur la route d’ici la fin de 2021.

– Aston Martin : D’après le Financial Times, le constructeur chinois Geely aux investissements tentaculaires, qui possède notamment Volvo, Lotus ou près de 10% du groupe Daimler-Benz tout entier, voudrait rentrer au capital de la marque anglaise de luxe Aston Martin.

– Maroc : Selon l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM) près de 166 000 véhicules neufs ont été écoulés en 2019 dans l’ensemble du Royaume, soit une baisse de 6,15% comparativement à 2018.

– Opel : Quelques semaines après la version standard, le constructeur allemand offre un lifting à son Insignia GSi à l’occasion du salon de Bruxelles, qui se tient jusqu’au 19 janvier.

– DS : Après dix ans de carrière, la DS 3 vient officiellement de terminer sa carrière, et a désormais disparu du catalogue de la marque.

– Toyota : Le constructeur japonais a levé officiellement le voile sur sa toute nouvelle GR Yaris, forte de 272 chevaux issus de son trois cylindres turbocompressé.

– BMW : Le groupe revendique un nouveau record absolu de livraisons sur l’ensemble de l’année 2019, confirmant sa position de leader mondial de l’automobile premium, avec une augmentation des ventes de 1,2% à 2 520 307 véhicules.

– Mercedes : Un modèle Roadster de 1961, qui vient tout juste d’être retrouvé, a été vendu par le Beverly Hills Car Club pour la modique somme de 800 000 dollars.

– Audi : Le break RS6 fait son grand retour avec une quatrième version qui affiche un physique spectaculaire.

– Audi : Le constructeur allemand envisage très sérieusement d’entamer le développement d’un Q9, qui aurait pour objectif de venir concurrencer les luxueux BMW X7 et Mercedes GLS.

– BMW : Bien qu’il s’agisse de la variante la plus pratique au quotidien de toutes celles qui composent la gamme de la Série 8, la Gran Coupé M850i xDrive ne perd rien de sa superbe avec des performances aussi toniques que celles des variantes Coupé et Cabriolet.

– Audi : Après plus de 20 ans de présence sur le marché automobile européen, la TT telle qu’on la connaît sera arrêtée cette année.

– Rolls-Royce : Des ventes en hausse de 25% par rapport à l’année précédente et à un niveau record en 116 ans d’histoire, c’est ce qu’on peut appeler l’effet Cullinan, le premier SUV de la marque ayant en effet permis au fleuron britannique d’atteindre de nouveaux sommets en 2019.