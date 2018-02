Infomédiaire Maroc – Les célèbres Foundouqs Chemmaïne-Sbitriyine, Barka et Staouniyine, situés au cœur de la médina de Fès, viennent de retrouver une seconde vie, avec leur ouverture à des activités de l’artisanat en voie de disparition et à des services culturels et touristiques.

Ces joyaux de l’architecture marocaine, qui datent des 13ème et 14ème siècles, ont été restaurés et réhabilités dans le cadre du projet ‘’Artisanat et Médina de Fès’’, mené en partenariat entre le gouvernement marocain et la Millenium Challenge Corporation (MCC) dans le cadre du programme ‘’compact 1’’.

Selon l’Agence pour le Développement et la Réhabilitation de la ville de Fès (ADER), les mono-artisans sélectionnés ont démarré leurs activités au niveau des Foundouqs Chemmaïne-Sbitriyine, de même pour les coopératives féminines d’artisanat sélectionnées pour des activités au niveau du Foundouq Barka.

Une exposition tournante a été également mise en place au profit d’artisans pour une durée limitée.

Rédaction Infomédiaire