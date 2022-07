Le Directeur Général Adjoint de CAT Assurance et Réassurance, Elhalla Najem, a été élu Président du Fonds de Garantie des Accidents de la Circulation (FGAC), à effet du 1er juillet 2022.

Najem succède ainsi à Abderrahim Dbich, actuellement Administrateur Directeur Général d’Allianz Maroc, après un mandat de 2 ans à la tête du FGAC, indique-t-on dans un communiqué.

Créé en 1955 et doté de la personnalité morale, le FGAC est chargé d’assurer la réparation totale ou partielle des dommages corporels causés par un véhicule terrestre à moteur non lié à une voie ferrée, ou par ses remorques ou semi-remorques, dans le cas où les personnes responsables sont inconnues ou non assurées et incapables d’en dédommager les victimes en raison de leur insolvabilité.