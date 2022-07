La sélection féminine marocaine de football s’est qualifiée pour les demi-finales de de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine de football (Maroc-2022) aux dépens de son homologue botswanaise (2-1) mercredi soir au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat et décroche ainsi pour la première fois de son histoire son billet pour la Coupe du monde prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023.

L’ouverture du score est intervenue par Sanaâ Mssoudy dès la 3 ème minute de la rencontre, avant que Keitumetse Dithebe ne réplique à la 7 e minute avec le but de l’égalisation.

Yasmin Mrabet a creusé l’écart à la faveur du Maroc à la 59e minute.

Lors de la première période, les Lionnes de l’Atlas ont exercé une pression continue sur la défense botswanaise pour tenter de prendre l’avantage, notamment par les incursions de Rosella Ayane, Ghizlane Chebbak et Sanaâ Mssoudy.

Tout au long de cette première période, les joueuses marocaines ont dominé la possession de la balle avec des pénétrations au camp adverse à travers les flancs gauche et droit.

En manque d’efficacité, mais avec un jeu dynamique et une construction offensive, les protégées de Reynald Pedros se sont contentées d’un match nul au terme de cette première mi-temps.

De retour des vestiaires, les Lionnes de l’Atlas ont continué sur leur lancée offensive malgré les tentatives des botswanaises de réduire le rythme de jeu dans l’objectif de contenir les attaques des marocaines.

Une balle arrêtée de Fatima Tagnaout a trouvé la tête de Yasmin Mrabet qui a inscrit la 2 e réalisation à la faveur du Maroc.

Ce 2 ème but a délivré les Lionnes de l’Atlas qui ont accentué leurs attaques pour creuser leur avance, notamment par Sanaâ Mssoudy dont la frappe a retrouvé le poteau.

Pour une place en finale, les Lionnes de l’Atlas disputeront la demi-finale contre le gagnant du Cameroun/Nigeria.

Pour accéder au même tour, le Cameroun affrontera le Nigeria jeudi au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, tandis que l’Afrique du Sud croisera le fer avec la Tunisie au Complexe sportif SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat.