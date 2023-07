La sélection nationale marocaine de e-football, qui participe à la FIFAe Nation Cup organisée du 11 au 14 juillet au Royaume d’Arabie saoudite, s’est qualifiée au deuxième tour en terminant en tête du groupe B avec 17 points.

Après avoir engrangé 11 points en trois victoires et deux nuls lors des matchs aller qui se sont déroulés mardi, l’équipe nationale a réalisé, mercredi en matches retour, une victoire sur la Malaisie (3-1), trois nuls face à la Finlande (1-1), l’Italie (1-1) et les États-Unis (2-2), et une victoire écrasante contre la France (5-1).

Outre le Maroc, les sélections de la France, de l’Italie et de la Finlande se sont également qualifiées.

المنتخب الوطني لكرة القدم الإلكترونية يتصدر المجموعة B بمجموع 17 نقطة من 4 إنتصارات و 5 تعادلات و هزيمة وحيدة و ليتأهل بذلك إلى الدور الموالي للمسابقة

🔥🔥🇲🇦 pic.twitter.com/SWB0r9ky04 — Fédération Royale Marocaine des Jeux Electroniques (@FRMJEOFFICIEL) July 12, 2023

Il s’agit de la deuxième qualification de suite de l’équipe nationale à la FIFAe Nations Series, après être sacrée championne de la région Afrique et Moyen-Orient, en battant en finale l’Afrique du Sud.

Ce tournoi électronique se déroule dans la ville de Riyad sous la supervision de la Fédération internationale de football association (FIFA).