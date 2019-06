La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de convoquer un comité exécutif d’urgence le 4 juin, suite aux évènements survenus lors de la finale retour de la Ligue des Champions entre l’Espérance sportive de Tunis (EST) et le Wydad de Casablanca (WAC).

Cette finale a été émaillée d’incidents polémiques à cause de l’annulation d’un but en faveur du WAC, alors que les Rouge et blanc étaient menés au score (0-1) et son interruption pendant plus de 75 minutes, avant que l’arbitre gambien Bakary Gassama ne siffle la fin de la rencontre et ne proclame l’EST vainqueur de la coupe. « (…) le président de la CAF, Ahmad Ahmad décide de provoquer un Comité Exécutif d’urgence le 4 juin pour débattre des issues réglementaires à réserver à cette rencontre », annonce la CAF dans un communiqué. A suivre !