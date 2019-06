‘‘Nous avons pu relever un fort intérêt exprimé par la Grande Bretagne concernant le développement et l’approfondissement de ses relations avec le Maroc notamment dans les domaines du commerce et de l’investissement. Cet intérêt est lié aux transformations que connaît ce pays, en particulier sa sortie de l’Union Européenne et son ambition de créer et de développer de nouveaux partenariats, dont celui avec le Maroc’’.

Salaheddine Mezouar, Président de la CGEM