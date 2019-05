Dans le sillage du lancement sur le marché financier marocain des OPCI en tant que nouveau véhicule d’investissement adossé principalement à des actifs immobiliers, BMCE Capital organise le mardi 25 juin prochain une conférence avec pour thématique : « OPCI : un véhicule innovant d’investissement et de financement ».

Cette conférence accueillera des experts et des invités pour échanger sur plusieurs questions relatives aux OPCI, notamment un retour sur l’expérience internationale, un aperçu du cadre juridique et fiscal marocain et une présentation des avantages de cette nouvelle classe d’actifs pour les entreprises et les investisseurs.

Dans le cadre de cet évènement, BMCE Capital réunira divers acteurs du paysage économique marocain institutionnels, entreprises et patrimoniaux. Par cette conférence et par sa présence dans l’activité Immobilier / OPCI, BMCE Capital souhaite réaffirmer son rôle pionnier sur le marché financier marocain.