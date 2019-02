Infomédiaire Maroc – Le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Benchaaboun, a eu, à Madrid, des entretiens avec la ministre espagnole de l’Economie et de l’Entreprise, Nadia Calviño, axés notamment sur les moyens de développer la coopération financière et économique entre les deux pays.

Lors de cette réunion, tenue en présence de l’ambassadeur du Maroc en Espagne Karima Benyaich, les deux ministres se sont félicités de l’excellence des relations de coopération économique et financière entre le Royaume et l’Espagne, marquées par la qualité du partenariat stratégique qui unit les deux pays, indique un communiqué du ministère de l’Economie et des Finances.

Benchaaboun et Calviño ont, en outre, passé en revue l’état de la coopération financière entre les deux pays et échangé sur les voies et moyens de développer davantage cette coopération.

Les deux ministres ont réaffirmé leur détermination à renforcer les relations de coopération bilatérale maroco-espagnole notamment à travers le renforcement des flux d’investissement entre les deux pays.

IM