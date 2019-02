Infomédiaire Afrique – A trois semaines du scrutin présidentiel, les cinq candidats briguant, le 24 février, la magistrature suprême au Sénégal ont entamé, dimanche, la campagne électorale sur fond d’alliances et contre-alliances et de débats autour des procédures ayant régi le processus des présidentielles de 2019.

En effet, le Conseil constitutionnel a validé définitivement, le 20 janvier écoulé, la liste des présidentiables, comprenant, outre le président sortant, Macky Sall, de la majorité présidentielle réunie autour de la coalition Benno Bokk Yakaar, l’ancien Premier ministre Idrissa Seck (Rewmi-opposition), Ousmane Sonko (Pastef/ Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), l’ancien ministre des Affaires étrangères Madické Niang (dissident du Parti démocratique sénégalais/PDS) et le député Issa Sall (Parti de l’unité et du rassemblement/PUR).

Sur une trentaine de candidats au départ, 22 ont été recalés à l’étape du parrainage et deux autres, sous le coup de condamnations judiciaires, ont été écartés de la course.

Il s’agit, pour ces deux derniers cas, de l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et de l’ex-ministre Karim Wade, poursuivis et condamnés respectivement pour les délits d’escroquerie, faux et usage de faux en écriture publique et privée sur des derniers publics, pour le premier, et pour enrichissement illicite, pour le second.

Ce processus nouveau ayant instauré, notamment, le système de parrainage, passage devenu obligé pour toute personne désireuse se porter candidate, est contesté par l’opposition et dénoncé par les candidats malheureux rassemblés au sein d’un Collectif dit des vingt-cinq (C25).

En effet, adoptée le 19 avril dernier par l’Assemblée nationale (parlement), la loi sur le parrainage oblige désormais tout candidat à la présidentielle, comme aux législatives et aux communales, de recueillir au minimum 0,8% et 1% au maximum de signatures des électeurs inscrits sur le fichier électoral au moins dans sept régions.

Défendu par la majorité qui y voit un procédé pour « sauver » la démocratie et un moyen efficace pour écarter les candidatures « fantaisistes », le parrainage est dénoncé par l’opposition et la société civile qui le qualifient de manœuvre anticonstitutionnelle pour disqualifier de potentiels candidats.

Pour le chef de l’Etat, Macky Sall, la réforme constitutionnelle introduisant le parrainage électoral à la présidentielle « a pour vocation de prévenir les risques de blocage du système électoral ».

Comme argument, le président sénégalais avait rappelé les difficultés enregistrées lors des législatives du 30 juillet 2017, élection à laquelle avaient participé 47 listes et coalitions de partis, ce qui avait induit des problèmes d’organisation et dans le déroulement de cette consultation dans les conditions souhaitées.

Selon lui, si des mesures ne sont pas prises pour prévenir cette « anarchie », d’ici quelques années, il serait impossible d’organiser des élections au Sénégal.

