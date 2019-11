L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé un prospectus relatif à l’émission par la société Eqdom d’un emprunt obligataire d’un montant de 1,5 milliard de dirhams (MMDH). La période de souscription de cet emprunt, dont la maturité est fixée à 4 ans, s’étale du 21 au 25 novembre inclus. La négociabilité des titres est de gré à gré et le mode de remboursement est sous forme d’un amortissement annuel linéaire. Le taux d’intérêt facial est fixe entre 2,67% et 2,77%, en référence au taux souverain de maturité équivalente 4 ans, fixe, amortissable annuellement, calculé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons de Trésor telle que publiée par Bank Al-Maghrib en date du 12 novembre 2019, soit un taux de 2,37% augmenté d’une prime de risque entre 30 et 40 points de base