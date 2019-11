Le Maroc a été classé, selon l’Agence Fitch, 5ème plus grand exportateur étranger vers l’Europe avec une capacité installée de 700 000 véhicules, ce qui en fait le N°1 en Afrique. Le taux d’intégration de l’industrie automobile est de 60%. Plus de 250 équipementiers se sont déjà installés sur le territoire national, formant un écosystème automobile adossé aux usines de Renault-Nissan et de PSA. Par ailleurs, les exportations de la branche automobile sont passées de 14,7 milliards de dirhams (MMDH) à près de 65,1 MMDH à fin 2018, soit une progression moyenne nette de 14,5 % par an.