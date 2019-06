Les levées brutes du Trésor se sont accrues, en glissement annuel, de 24,5% pour atteindre 55,4 milliards de dirhams (MMDH) à fin mai, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Cette hausse a concerné le volume souscrit des maturités longues qui s’est raffermi, passant de 6,6 MMDH à 30,4 MMDH, prédominant les levées à hauteur de 54,8% après 14,9% l’année précédente, indique la DEPF dans sa note de conjoncture de juin 2019.

En revanche, le volume levé en maturités courtes et moyennes a reculé respectivement de 58,1% et 27% pour se situer à 3,6 et 21,5 MMDH, pour représenter respectivement 6,4% et 38,7% des levées après 19,1% et 66% un an auparavant.

Compte tenu de la hausse, en glissement annuel, des remboursements du Trésor de 41,1% pour se situer à 46,8 MMDH à fin mai 2019, les levées nettes du Trésor ont atteint 8,7 MMDH, en baisse de 23,8% par rapport à fin mai 2018.

Par ailleurs, la note fait ressortir qu’au terme des cinq premiers mois de 2019, le volume des soumissions a atteint 196 MMDH, en hausse de 24,1% par rapport à fin mai 2018, précisant que cette évolution incorpore une hausse du volume soumissionné des maturités moyennes de 5,5% à 96,9 MMDH, canalisant 49,4% du volume des soumissions après 58,1% l’année précédente.

De son côté, le volume soumissionné des maturités longues s’est raffermi, passant de 27,9 MMDH à 71,9 MMDH, soit 36,7% du volume des soumissions après 17,6% un an auparavant, tandis que le volume soumissionné des maturités courtes a reculé de 28,6% pour se situer à 27,3 MMDH, pour représenter 13,9% du volume des soumissions contre 24,2% l’année dernière.