Infomediaire Maroc – La bourse de Londres abrite ce lundi la troisième édition du « Morocco Capital Markets Days », un rendez-vous annuel destiné à promouvoir la place financière marocaine et présenter aux investisseurs britanniques les opportunités d’affaires offertes au Royaume, un hub incontournable pour les investissements en Afrique.

Organisé par le London Stock Exchange Group et la bourse de Casablanca en coordination avec l’Ambassade du Maroc en Grande-Bretagne, cet évènement se veut une plateforme d’échanges et de rencontres des professionnels de la finance sur les potentialités et les défis à relever par le marché des capitaux au Maroc.

Le programme de cette troisième édition prévoit la présentation d’exposés par des experts marocains et britanniques et des débats sur le marché financier africain et les grandes lignes du plan d’action élaboré par la bourse casablancaise pour libérer le potentiel du marché des capitaux au Royaume.

Rédaction Infomediaire.