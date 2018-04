Infomédiaire Maroc – BMCE Bank of Africa a participé à la 3ème édition du ‘‘Morocco Capital Market Days’’ organisée à Londres le lundi 16 et mardi 17 avril par la Bourse de Casablanca et Le London Stock Exchange ainsi qu’à la 1ère édition de la Conférence « Morocco, a gateway to Africa », organisée le mercredi 18 avril par l’Ambassade du Maroc à Washington et la Bourse de Casablanca au sein du ‘’Citi Executive Conference Centre ’’ à New York, en partenariat avec Citibank.

Ces 2 événements d’envergure et de portée internationale visent à promouvoir la place financière marocaine ainsi que les opportunités d’investissement que présente le Maroc en tant que Hub financier continental.

A noter que, outre sa participation en tant qu’émetteur, BMCE Bank of Africa a également apporté son soutien au Morocco Capital Market Days et ce, pour la 3ème année consécutive, confortant ainsi l’aura et le rayonnement fort du Royaume à l’international et du modèle africain de développement dans le modèle de la Finance.

Rédaction Infomédiaire