A un peu près de 18 mois après son lancement au Maroc et suite à un long processus d’institutionnalisation, la finance participative offre, dorénavant, plus de choix en termes de produits et de services pour sa clientèle, tablant sur une part de marché de 5% à l’horizon de 2024.

Elles sont ainsi près de 100 agences ayant permis l’ouverture de 60.000 comptes auprès des banques et fenêtres participatives au Maroc.

Selon une étude menée par l’Islamic Finance Advisory & Assurance Services (Ifaas), l’arrivée de ces banques a été très attendue par la majorité de la population marocaine, avec environ 98% de Marocains sondés ayant exprimé leur intérêt pour ces instruments.

La Mourabaha, contrat de vente par lequel la banque participative vend un bien mobilier ou immobilier de sa propriété à un client moyennant une commission, reste le financement de prédilection pour les usagers marocains et a représenté 85% de l’encours des crédits à fin 2018, selon les statistiques de Bank Al-Maghrib.

L’année 2018 a, en outre, été marquée par l’émission du premier Sukuk souverain dans l’histoire du Maroc, une première émission ayant porté sur un montant de 1 milliard de dirhams (MMDH) pendant 5 ans et souscrite 3,6 fois plus, soit une demande de 3,6 MMDH.