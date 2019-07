‘‘Le développement de la finance participative est tributaire de la diversification des produits et services offerts aux particuliers et aux entreprises, lesquels permettent de mieux répondre à leurs divers besoins. La présence des banques participatives au sein du paysage bancaire marocain ne date que de 18 mois, mais 5 banques participatives et 3 fenêtres sont déjà actives sur le marché. Le bilan de cette finance est prometteur au Maroc’’.

Mohamed Karrat, Professeur à l’Université Al Quaraouiyine et Consultant en Finance Islamique