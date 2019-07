Le président nigérien Mahamadou Issoufou a été élu, samedi à Abuja, président pour un an de la communauté économiques des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), succédant à son homologue Nigérian Muhammadu Buhari.

« Présider la CEDEAO à cette étape de son évolution est une lourde mission. Je souhaiterai poursuivre l’œuvre entreprise et faire accomplir à notre communauté un pas supplémentaire sur la voie de l’intégration économique et sociale », a déclaré le chef de l’Etat nigérien après son élection lors du 55è sommet des chefs d’Etats et de gouvernement de la CEDEAO.

« Notre région est confrontée à la piraterie maritime, aux exactions de Boko Haram dans le bassin du Lac Tchad, aux attaques d’organisations criminelles et terroristes dans le Sahel ainsi qu’à la résurgence de conflits intercommunautaires », a-t-il relevé.

Ces menaces sont de natures à remettre en cause, « si nous n’y prenons garde, l’existence même de nos États », a-t-il dit, soulignant que la multiplication des attaques et leur survenance dans des pays de plus en plus au sud du Sahel font craindre la métastase du terrorisme sur l’ensemble de la région.