Le montant global mobilisé dans le cadre des opérations de financement extérieur, à savoir les dons, les prêts concessionnels et les prêts, s’est établi à près de 4,05 milliards de dirhams (MMDH) en 2018, en repli par rapport à une année plus tôt, selon la Direction du Budget, relevant du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration.

Cette situation s’explique d’une part, par la clôture du Cadre de Partenariat Pays 2014-2017 conclu avec la Banque Mondiale, et d’autre part, par l’arrivée à terme de l’Initiative des Pays du Conseil de Coopération du Golfe (IPCCG), explique la Direction qui vient de rendre public son rapport d’activité pour l’année 2018.

De ce fait, le montant total des dons s’est élevé à plus de 1,6 MMDH, soit un peu plus de 40% de l’enveloppe mobilisée, précise la Direction, notant que les projets financés dans ce cadre ont trait principalement à la mise en œuvre du plan gouvernemental pour l’Egalité II, à l’appui à la politique forestière du Maroc et à l’appui à la protection sociale financés par l’Union Européenne, ainsi qu’à l’appui institutionnel au secteur de l’assainissement et à la mise en œuvre de la stratégie nationale d’immigration et d’asile financés par la coopération belge.