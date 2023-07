Infobip et la marque d’assurance numérique LAQO ont été les premiers à adopter un assistant numérique pour le support client dans le secteur européen de la fintech.

Infobip et LAQO intègrent un parcours client conversationnel pour les questions fréquemment posées et l’amélioration du support client.

Casablanca, 13 juillet 2023 – Nous vivons une époque fascinante où le potentiel de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique nous fait franchir de nouvelles frontières. En particulier, l’évolution des modèles de traitement du langage naturel a donné naissance à des outils puissants comme Chat GPT développé par OpenAI, capable de transformer radicalement notre façon de communiquer et d’interagir.

GPT, ou Generative Pretrained Transformer, est une technologie d’IA révolutionnaire capable de comprendre le contexte d’une conversation, d’apprendre de ses interactions et de répondre de manière appropriée.

La plateforme mondiale de communications dans le cloud Infobip et la compagnie d’assurance numérique leader LAQO sont devenues les premières à adopter un assistant numérique compatible avec GPT pour le support client dans l’industrie européenne de la fintech. Disponible via WhatsApp, LAQO GPT offrira à ses clients une assistance rapide, accessible et permanente, en créant un parcours client conversationnel pour améliorer l’expérience et augmenter la satisfaction.

Forte d’une longue tradition d’innovation, LAQO souhaitait améliorer son service à la clientèle et fournir une assistance rapide, accessible et personnalisée. En collaboration avec Infobip, ils ont développé LAQO GPT, qui répond immédiatement aux questions fréquemment posées. L’assistant numérique est personnalisable pour répondre aux besoins spécifiques des clients et peut gérer plusieurs clients simultanément.

Dans un premier temps, LAQO GPT répondra aux questions sur les produits et les processus de LAQO, ainsi qu’aux demandes administratives en croate et en anglais – indépendamment de l’heure ou du lieu, ce qui permettra à l’entreprise d’offrir un service d’assistance à la clientèle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Par la suite, l’entreprise élargira sa gamme de processus clients basés sur l’IA. WhatsApp reste le principal canal de communication numérique avec les clients de LAQO. Le nouvel assistant numérique de WhatsApp permettra aux agents de se consacrer à des questions plus complexes et à des problèmes nécessitant une intervention humaine, ce qui améliorera encore l’expérience des clients. Les clients de LAQO peuvent toujours contacter les agents directement par l’intermédiaire de l’assistant numérique en cas de besoin.

L’assistant numérique de LAQO GPT est le résultat de la combinaison de la plateforme de communication en nuage d’Infobip, de la technologie GTP de Microsoft et des services Azure, ainsi que de l’intégration de WhatsApp. En outre, Bruketa&Zinic&Grey a aidé à former le nouvel assistant numérique à adopter le ton de voix et la personnalité de la marque LAQO.

Roberto Kutic, COO d’Infobip, a déclaré : « À l’ère du tout conversationnel, les conversations bidirectionnelles sont vitales tout au long du parcours client. Que ce soit pour le marketing, les ventes ou l’assistance, les clients veulent discuter avec une entreprise ou une marque sur le canal qu’ils préfèrent. Chez Infobip, nous co-créons avec nos partenaires et nos clients pour accélérer l’innovation et développer de nouvelles solutions qui créent une expérience plus riche et plus proactive. Nous sommes pleinement engagés dans le développement et la mise en œuvre de solutions d’intelligence artificielle. Grâce à notre plateforme d’expérience conversationnelle avancée basée sur la GenAI, Experiences, nous avons mis au point une assistance d’assurance conversationnelle complète. Cela a permis d’offrir aux clients de LAQO une expérience d’assistance personnalisée, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec une résolution rapide, pour répondre aux questions les plus fréquentes, améliorer la satisfaction des clients et les fidéliser. Il s’agit d’une toute nouvelle phase de l’expérience client basée sur les conversations ».

Ana Zovko, responsable de LAQO, a déclaré : « Après l’introduction des paiements cryptographiques et le lancement du musée LAQO dans le metaverse, la mise en œuvre de l’intelligence artificielle était une étape très logique pour nous chez LAQO. Nous avons trouvé un moyen d’améliorer encore l’expérience client de nos clients et de leur fournir un soutien plus rapide et plus personnalisé. En tant qu’assurance entièrement numérique, nous nous efforçons d’être constamment disponibles, indépendamment de l’heure ou du lieu, et GPT nous permettra d’être là pour nos clients – 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Dans les étapes suivantes du développement, nos clients pourront parler avec l’assistant numérique des détails des processus clients, et pas seulement des offres, comme ils le feraient avec une personne réelle. Nous remercions l’équipe d’Infobip, avec laquelle nous avons développé le projet du début à la fin, pour son soutien et sa mise en œuvre ».

Davor Bruketa, directeur de la création chez Bruketa&Zinic&Grey, a déclaré : « Grâce à l’intelligence artificielle générative de nouvelle génération, les clients peuvent désormais bénéficier d’une expérience personnalisée similaire à celle d’une interaction avec un être humain lorsqu’ils s’engagent avec des marques. Ce type de communication individuelle avec des millions de personnes en même temps n’a jamais été possible auparavant. Il est passionnant de constater qu’il s’agit de l’un des premiers exemples où le personnage d’une marque devient un interlocuteur dans la communication avec les utilisateurs ».

À propos d’Infobip

Infobip est une plateforme mondiale de communication en nuage qui permet aux entreprises de créer des expériences connectées à toutes les étapes du parcours client. Accessibles via une plateforme unique, les solutions d’Infobip en matière d’engagement omnicanal, d’identité, d’authentification des utilisateurs et de centres de contact aident les entreprises et les partenaires à surmonter la complexité des communications avec les consommateurs afin de développer les activités et d’accroître la fidélisation. Avec plus d’une décennie d’expérience dans le secteur, Infobip s’est étendu à plus de 75 bureaux dans le monde. Elle offre une technologie native capable d’atteindre plus de sept milliards d’appareils mobiles et de « choses » sur six continents, connectés à plus de 9 700 connexions, dont plus de 800 sont des connexions directes d’opérateurs. Infobip a été créée en 2006 et est dirigée par ses cofondateurs, le PDG Silvio Kutić, Roberto Kutić et Izabel Jelenić.

Les récentes récompenses obtenues comprennent :

● Infobip nommé leader dans le IDC MarketScape : Worldwide Communications Platform-as-a-Service (CPaaS) 2023 Vendor Assessment (doc #US50607923, mai 2023).

● Infobip nommé leader dans le CPaaS Leaderboard, Juniper Research (février 2023).

● Infobip nommé leader dans le CCaaS Leaderboard, Juniper Research (août 2022).

● Omdia classe Infobip comme leader dans le rapport sur l’univers CPaaS (mai 2022).

● Classé premier fournisseur de services en CPaaS par Juniper Research dans son nouveau Competitor Leaderboard CPaaS Vendors (octobre 2021).

● Infobip nommé leader dans l’étude IDC MarketScape : Worldwide Communications Platform-as-a-Service (CPaaS) 2021 Vendor Assessment (doc #US46746221, mai 2021).

● Meilleur fournisseur de SMS A2P pour la quatrième année consécutive par les opérateurs de téléphonie mobile et les entreprises dans le rapport annuel Messaging Vendor Benchmarking Report de ROCCO.

● Meilleur fournisseur CPaaS de l’année, meilleur fournisseur RCS de l’année et Mover & Shaker en matière d’innovation Telco lors des Juniper Digital Awards 2021.

À propos de LAQO

LAQO est la première assurance 100% numérique de la région, une innovation de Croatia insurance – la principale compagnie d’assurance croate opérant dans le cadre du groupe Adris.