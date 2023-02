Cité par le communiqué, Marijan Čipčić, Tech Community Manager auprès de Infobip, a déclaré: « Infobip, en sa qualité d’acteur engagé pour le déploiement de canaux de communication modernes à même d’améliorer le parcours client, est aujourd’hui fier de tenir son premier Infobip Meetup Connect Casablanca qui offrira à différents acteurs et participants du monde numérique l’occasion de se rencontrer et d’échanger leurs expériences sur le développement Web, sur l’écosystème des startups au Maroc, ou encore sur la transformation digitale ». Cette rencontre fera intervenir des experts internes, ainsi que des partenaires d’Infobip. Il s’agit de mettre en exergue les atouts des solutions proposées et détailler les défis rencontrés sur le terrain.