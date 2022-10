Fipar-Holding, société d’investissement détenue par CDG Invest, la branche investissement du Groupe CDG, intègre le tour de table de CMGP Group, un acteur leader au Maroc dans l’irrigation, l’agrofourniture, l’énergie solaire et l’infrastructure de l’eau. Fipar-Holding détiendra ainsi une participation minoritaire de 14,8% dans le capital de CMGP Group, aux côtés de son fondateur Youssef Moamah, de Development Partners International (« DPI ») et de AfricInvest.

CMGP Group est issue du rapprochement historique opéré en 2020 entre la Compagnie Marocaine de Goutte à Goutte et de Pompage (CMGP) et le Comptoir Agricole du Souss (CAS), qui a donné naissance à un champion de l’irrigation, l’agrofourniture, l’énergie solaire et l’infrastructure de l’eau, considéré partenaire de référence pour les agriculteurs au Maroc et en Afrique. Suite à ce rapprochement, la société a connu une forte croissance, évoluant vers un leader régional des intrants agricoles, offrant selon le modèle de « one-stop-shop » des solutions dans les domaines de l’irrigation, de la fertigation, de la protection des récoltes et de l’énergie solaire afin de relever les principaux défis en Afrique, tels que la pénurie d’eau et la sécurité alimentaire.

DPI est actionnaire majoritaire de CMGP depuis 2018 et AfricInvest a rejoint le tour de table en 2020, aidant l’équipe de direction à opérationnaliser sa stratégie de croissance ambitieuse et à faire avancer ses plans d’expansion internationale. Fipar-Holding, en tant qu’investisseur financier actif et de long terme, apportera des compétences complémentaires, notamment une connaissance approfondie du marché local et une grande expérience dans l’accompagnement de groupes marocains et internationaux dans la mise en œuvre de leur stratégie de développement.

Par son investissement, Fipar-Holding vise à accompagner le développement du secteur agricole au Maroc, employant 40 % de la main-d’œuvre marocaine et représentant 15 % du PIB, et notamment la mise en œuvre du Plan « Génération Green 2020-2030 » qui aspire à doubler l’efficacité hydrique de l’agriculture marocaine, et le développement de l’usage des fertilisants et produits phytosanitaires, contribuant à l’amélioration des rendements agricoles et à la croissance de la valeur ajoutée agricole dans l’économie marocaine.

Khalid Ziane, Directeur Général de Fipar-Holding, a déclaré : « Nous sommes ravis d’investir dans une société qui a un impact considérable sur le développement économique en aidant à améliorer les rendements agricoles, à augmenter les revenus ruraux et à lutter contre la pénurie d’eau. En nous associant à M. Youssef Moamah, DPI et AfricInvest, nous continuerons à développer CMGP Group en s’appuyant sur ses succès enregistrés ces dernières années. Cette croissance soutiendra à terme le développement du secteur agricole au Maroc et la mise en œuvre du Plan National « Génération Green ». Nous souhaitons également travailler avec la direction de CMGP Group et les autres actionnaires pour développer davantage l’activité à l’étranger et construire un champion panafricain ».

Youssef Moamah, PDG de CMGP Group, a déclaré : « CMGP Group a réalisé d’énormes progrès dans la mise en œuvre de notre stratégie depuis que nous avons annoncé le rapprochement entre CMGP et CAS, et nous restons concentrés sur notre croissance continue au Maroc et en Afrique. Nous sommes également ravis d’accueillir Fipar-Holding dans le tour de table et nous nous réjouissons de travailler ensemble pour réaliser cette prochaine étape de croissance pour CMGP Group ».

Fipar-Holding a été conseillé par Gide Loyrette Nouel, PWC et Strategy&.