Le groupe ouvre sa nouvelle Cité des Sports à Lissassfa, étend encore plus sa programmation sportive et passe en franchise. Des changements majeurs qui signeront un tournant majeur dans l’histoire du groupe.

City club crée l’événement sportif le plus important de cette fin d’année 2019. En effet, c’est avec beaucoup de fierté que le fondateur Jonathan Harroch annonce la réalisation de son dernier Mega Projet : La cité des sports à Casablanca situé rond point Azbane dans une zone d’un million d’habitants.

Plus grand, plus équipé et plus varié que le Club de Ain Sebaa considéré comme l’un des plus grand fitness du monde. La cité des sports, d’une superficie dépassant les 5000 m², jamais vu en Afrique ouvrira sous peu ses portes à sa clientèle.

Une programmation variée pour la cité

La cité regroupe à elle seule, plus de 60 coachs, à la disposition de sa clientèle. On y retrouve de nouvelles activités telles que le Judo, le karaté, la MMA… pas seulement la cité dispose de 3 salles de cours, des salles de spinning ultra modernes et un espace 100 % réservé aux femmes et surtout une piscine de plus de 30mètres de long.

Comme promis la Cité des sports de lissasfa sera le premier des City club équipé en machine MATRIX. Un parc sportif Impressionnant de plus de 800 machines.

Porte Ouvertes ce week-end 20 21 et 22 décembre

Pour ce faire, c’est avec fierté que les 900 salariés du groupe, invitent toute personne le souhaitant à venir découvrir leur dernière réalisation. Plusieurs animations et démonstrations seront au rendez-vous.

La dernière promo de l année

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule. Une offre incroyable réservée à ses anciens et nouveaux clients sera proposé par le groupe. En effet, pour clôturer l’année en beauté cette dernière semaine de 2019, City Club lance une offre d inauguration en offrant une première année gratuite. Au-delà de ces aspects, une attention toute particulière a aussi été donnée à la programmation des cours en exclusivité chez 24 h City club

La franchise enfin

Et enfin pour couronner le tout le groupe passe enfin en franchise. C’est partie !!! City club annonce 44 clubs en franchise en 2020. Les demandes affluent de toutes les villes du royaume. Plusieurs communes réclament de plus en plus leur city club. Pas seulement, clients, investisseurs, promoteurs tous réclament ce passage en franchise. Le lancement officiel sera annoncé le 14 janvier. A suivre …