Infomédiaire Maroc – Afin de pouvoir atteindre ses objectifs de croissance, le Groupe City Club, fondé et dirigé par Jonathan Harroch, a décidé d’ouvrir son capital à des investisseurs étrangers (acteurs majeurs dans le monde du fitness et du sport mondial), et qui voient en l’enseigne marocaine une véritable opportunité de développement. Souhaitant rester anonyme pour le moment, le nouveau fonds espère faire de City Club, le premier réseau de fitness et de remise en forme en Afrique d’ici trois ans.

A noter que des ouvertures sont d’ores et déjà prévues en Tunisie, Côte d’Ivoire et au Sénégal. Et à cet effet, un accord a été signé avec la Tunisie pour la mise en place dans un premier temps de 4 clubs sous l’enseigne City Club et d’un club sous la bannière Unique Fitness Clubs .

Au niveau national, le groupe annonce l’une des plus importantes actions jamais faites depuis sa création il y a plus de 3 ans. Porteur d’un nouveau plan stratégique, il présente un programme d’investissement ambitieux à hauteur de 2 milliards de dirhams sur les trois années à venir, visant à encourager 1 500 000 Marocains au sport. L’objectif de ce nouveau programme est d’ouvrir à terme 150 clubs dans 56 villes du Royaume. Le plan ne se limite pas à la création de Clubs de fitness seulement mais aussi la mise en place de grands centres de sports et loisirs pour les familles ainsi que des piscines olympiques dans les villes majeures du Royaume mais aussi dans les villes les plus reculées.

