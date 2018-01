Infomédiaire Maroc – Le Fonds Monétaire International (FMI), le Fonds Monétaire Arabe (FMA) et le Fonds arabe pour le Développement Economique et Social (FADES) et le gouvernement marocain organiseront une conférence de haut niveau à Marrakech, les 29 et 30 janvier, sur le thème “Possibilités pour tous : promouvoir la croissance, l’emploi et l’inclusion dans le monde arabe”.

Cette rencontre rassemblera les décideurs, les dirigeants d’entreprises et les représentants de la société civile des pays arabes pour échanger leurs idées et leurs expériences sur la façon de créer des millions d’emplois en exploitant de nouvelles sources, a annoncé le FMI.

Et parmi les intervenants, figurent la DG du FMI, Christine Lagarde, le DG et Président du Conseil d’Administration du FADES, Abdlatif Y. Al-Hamad, et le DG et Président du Conseil d’Administration du FMA, Abdulrahman Al Hamidy.

Rédaction Infomédiaire