Infomédiaire Maroc – Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, se rendra les 29 et 30 janvier 2018 à Marrakech.

Il prendra part à la conférence régionale organisée par le Fonds monétaire international (FMI), le Fonds monétaire arabe (FMA), le Fonds arabe pour le développement économique et social (Fades) et le gouvernement du Maroc, sous le thème ‘‘Opportunités pour tous : Croissance, emploi et inclusion dans le monde arabes’’, et dont l’organisation a déjà été annoncé par Infomédiaire Maroc.

Rédaction Infomédiaire