Infomédiaire Maroc – Le groupe marocain OCP a marqué sa participation à la 11ème édition de la Foire Internationale de Commerce d’Ethiopie, qui se tient du 1 au 5 novembre à Addis-Abeba, par une présence distinguée à travers un grand stand au pavillon principal de l’exposition.

Le stand de l’OCP à cette foire internationale, qui regroupe plus de 230 entreprises nationales et internationales, reflète l’importance qu’accorde le groupe marocain au soutien de l’agriculture éthiopienne à travers des programmes et actions diversifiés.

Des opérateurs économiques et responsables éthiopiens et étrangers, particulièrement de l’Afrique de l’Est, ont visité le stand du groupe OCP et suivi des explications sur les actions du groupe et ses performances au niveau des cinq continents.

Rédaction Infomédiaire