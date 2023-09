Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a examiné et approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Soraya Jabiri et Omar Amghar on été respectivement nommés directrice de la Promotion et de la Coopération Économiques et directeur de l’Union Européenne et des Processus Méditerranéens, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Au niveau du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Abderahman Elmaaroufi et Aziz Mrabti ont été respectivement nommés directeur du Centre des sérums et vaccins (Institut Pasteur Maroc) et directeur des Médicaments et de la Pharmacie. En ce qui concerne le ministère de l’Économie et des Finances (direction générale des impôts), Fatima Zahra Akesbi a été nommée à la tête de la direction de l’animation du réseau.

Au niveau du ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la ville – Département de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Hicham Airoud a été nommé Directeur de l’Habitat.

Pour ce qui est du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Yacoubi a été nommé directeur de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole de la Moulouya.

Au niveau du ministère du Transport et de la Logistique, Lalla Bahija Boucetta a été nommée Directrice des Transports Routiers.